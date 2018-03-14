Молодые губернаторы обсудили особенности развития регионов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Представители новой волны губернаторов, недавно возглавивших областные администрации, приняли участие в дискуссии об особенностях развития российских регионов на форуме "Россия — страна возможностей", сообщает пресс-служба форума.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказали о главных вызовах, которые стоят перед регионами, и возможных точках роста.

Как отметили участники дискуссии, развитие кадрового потенциала является важнейшей задачей для каждого региона.

"Общая проблема для каждого субъекта Федерации заключается в недостатке квалифицированных кадров. В связи с этим перед региональными лидерами стоит задача разработки и реализации стратегии по привлечению специалистов", — заявил Алиханов.

При этом, по словам спикеров, наличие опыта работы в сфере государственного управления не является определяющим фактором при выборе кандидатов на должности в региональных органах власти.

"В каждом регионе очень много талантливых и трудолюбивых людей. Задача лидера состоит в том, чтобы дать им возможность реализовать свои возможности", — подчеркнул Воскресенский.

В то же время, как отметил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, молодые люди, которые говорят о необходимости работы социальных лифтов, в свою очередь сами должны проявлять инициативу.

"Я убежден, что в этом случае они обязательно получат возможность для самореализации", — сказал он.

Форум проходит в Москве с 13 по 16 марта. За эти дни 6500 участников из 85 регионов страны обсудят на 35 различных площадках поддержку проектов, входящих в открытую платформу "Россия — страна возможностей".

Основные задачи платформы — создание системы прозрачных социальных лифтов, условий для самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также поддержка благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив.