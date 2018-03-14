Эксперт призвал ввести бессрочные права для законопослушных водителей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Автоматическое продление водительских удостоверений — всего лишь полумера, необходимо ввести бессрочное владение правами для законопослушных водителей, как это сделано в нескольких странах Европы, считает автоэксперт, руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов.
"Для перехода от временных прав к бессрочным правам, что нам современная техника позволяет, снизу пришла такая инициатива: а давайте их будем автоматически продлять. Но это полумера, не этого мы ждали в 21 веке", — сказал Угрюмов РИА Новости.
По его словам, необходимость постоянно менять водительские права имела смысл в прошлом столетии, в том числе из-за того, что не было нормального информационного обмена между регулирующими ведомствами. Теперь же, с помощью современной техники, органы регулирования могут в автоматическом режиме проверять водительский уровень "замаранности" перед законом и, исходя из этого, продлевать действие прав.
"Для большинства водителей, которые в никаких ДТП не участвуют, скоростную и агрессивную езду категорически не признают, для них перевыпуск прав не нужен, они вполне могут владеть ими бессрочно. Они получили один раз, ни разу не попали в ДТП и ездят с ними 50 лет — это нормальная ситуация. И из-за 5% рискованных водителей страдают все водители", — подчеркнул Угрюмов.
"У них был подход не в ограничении водителей, не в постоянных проверках и требования от них бесконечных справок. Она подразумевала следующее: разбор каждого ДТП и причин, повлекших его, второе — построение системы, исключающей в будущем человеческий фактор в совершении такого ДТП, и третье — с учетом этих рекомендаций, невзирая на материальные расходы, потому что все равно это окупится (это и окупилось) — внесение средств, устраняющих этот фактор", — отметил эксперт.
По его словам, кураторы программы занимались самой дорогой: на перекрестках, где несколько раз происходили ДТП, организовывали круговое движение, где происходило столкновение на "встречке" — ставили отбойник и многие другие улучшения. Шведский опыт позволил значительно снизить смертность на дорогах, и его взяли на вооружение в других странах, в том числе в Великобритании.