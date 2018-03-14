Эксперт призвал ввести бессрочные права для законопослушных водителей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Автоматическое продление водительских удостоверений — всего лишь полумера, необходимо ввести бессрочное владение правами для законопослушных водителей, как это сделано в нескольких странах Европы, считает автоэксперт, руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов.

Ранее руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы Алексей Чукарин сообщил РИА Новости, что столичным автомобилистам могут через 5 лет предоставить возможность продлять водительские права в автоматическом режиме. По его словам, водитель при этом необязательно должен будет помнить о том, что у него истекает срок действия прав: система сама заранее напомнит человеку, а в будущем может просто попросить его подтвердить уже заполненное заявление о продлении прав.

"Для перехода от временных прав к бессрочным правам, что нам современная техника позволяет, снизу пришла такая инициатива: а давайте их будем автоматически продлять. Но это полумера, не этого мы ждали в 21 веке", — сказал Угрюмов РИА Новости.

По его словам, необходимость постоянно менять водительские права имела смысл в прошлом столетии, в том числе из-за того, что не было нормального информационного обмена между регулирующими ведомствами. Теперь же, с помощью современной техники, органы регулирования могут в автоматическом режиме проверять водительский уровень "замаранности" перед законом и, исходя из этого, продлевать действие прав.

"Для большинства водителей, которые в никаких ДТП не участвуют, скоростную и агрессивную езду категорически не признают, для них перевыпуск прав не нужен, они вполне могут владеть ими бессрочно. Они получили один раз, ни разу не попали в ДТП и ездят с ними 50 лет — это нормальная ситуация. И из-за 5% рискованных водителей страдают все водители", — подчеркнул Угрюмов.

На вопрос о том, не приведет ли применение такого подхода к повышению аварийности на дорогах, эксперт привел в пример программу по повышению безопасности дорожного движения Vision Zero, которая была введена в Швеции около 20 лет назад.

"У них был подход не в ограничении водителей, не в постоянных проверках и требования от них бесконечных справок. Она подразумевала следующее: разбор каждого ДТП и причин, повлекших его, второе — построение системы, исключающей в будущем человеческий фактор в совершении такого ДТП, и третье — с учетом этих рекомендаций, невзирая на материальные расходы, потому что все равно это окупится (это и окупилось) — внесение средств, устраняющих этот фактор", — отметил эксперт.

По его словам, кураторы программы занимались самой дорогой: на перекрестках, где несколько раз происходили ДТП, организовывали круговое движение, где происходило столкновение на "встречке" — ставили отбойник и многие другие улучшения. Шведский опыт позволил значительно снизить смертность на дорогах, и его взяли на вооружение в других странах, в том числе в Великобритании.