Турецкий культурный центр в Москве открылся фотовыставкой памяти Карлова

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Турецкий институт имени Юнуса Эмре начал свою работу в Москве с открытия фотовыставки памяти посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости.

Центр будет заниматься культурными связями Турции и России, различными проектами в области образования и культуры. Здесь будет также преподаваться турецкий язык.

"Центр начинает работать в соответствии с межправительственным соглашением между РФ и Турецкой республикой от 2012 года. С 2014 году в Анкаре успешно работает российский центр науки и культуры", — напомнила в своем выступлении глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. По ее оценке, центр пользуется большим спросом и вниманием турецкой общественности.

"Открытие центра турецкой в Москве, на мой взгляд, говорит о стремлении обеих стран в укреплении и расширении гуманитарного взаимодействия. Перед нами стоит важная задача по реализации огромного спектра российско-турецких культурных, гуманитарных отношений", — добавила Митрофанова.

Всего по миру насчитывается несколько десятков подобных центров, названных в честь турецкого литератора и общественного деятеля Юнуса Эмре.

© Фото : Россотрудничество Во время открытия Турецкого культурного центра в Москве. 14 марта 2018 © Фото : Россотрудничество Во время открытия Турецкого культурного центра в Москве. 14 марта 2018

В рамках церемонии открытия центра в Москве была также представлена выставка памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого в Анкаре. На фотовыставке вниманию зрителей предлагаются снимки из личного архива семьи Карлова — от его студенческих лет в МГИМО до дипломатической службы, командировок по всему миру.

"За свою жизнь он посетил около 60 стран", — сообщила РИА Новости его вдова Марина Карлова. Так, например, на выставке есть его фото времен стройотрядов в Казахстане, фото из Северной Кореи, где дипломат проработал 16 лет, а также с церемонии венчания Карловых, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, тогда еще в сане митрополита.

"Митрополит был с визитом в Северной Корее, спросил Андрея: вы крещены? Да. А венчаны? Нет!" — ответил посол на вопрос Кирилла, вспомнила Марина Карлова в беседе с РИА Новости. После этого будущий патриарх предложил обвенчать супругов Карловых.

Посетители выставки увидели много фотографий и из Турции, где Андрей Карлов работал послом в течение 3,5 лет. Одна из них постановочная — посол собирает грибы во дворе собственной резиденции. "На самом деле мы собирали грибы в лесу примерно в 100 км от Анкары. Дело в том, что турки грибы не собирают, поэтому в лесах там очень много грибов. Например, я набрала восемь килограммов подосиновиков. Но когда мы вернулись в Анкару, нам никто не поверил, что мы собирали это сами, говорили, что купили их на рынке. Пришлось сделать такую фотографию. И вот в нее все поверили", — вспоминает вдова. По ее словам, Андрей Карлов любил пошутить и отличался дружелюбием и остроумием. И действительно, на многих фото посол, не стесняясь, кривляется.

"Мы никогда не забудем посла Карлова, будем хранить память о нем вовеки. Он был подлинным другом Турции, служил укреплению взаимопонимания между нашими народами в самый сложный период взаимоотношений. Подлый выстрел, который был совершен в его спину, преследовал целью не его одного — был расчет нанести урон всем нашим отношениям", — заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш на церемонии открытия центра.

© AP Photo / Burhan Ozbilici Биография Андрея Карлова

После торжественного открытия министр, глава Россотрудничества и другие официальные лица осмотрели выставку, а также все три этажа центра.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.