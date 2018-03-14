Редкий рыбный филин попал в объектив фотоловушки на Курилах

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Редкий рыбный филин попал в объектив фотоловушки в заповеднике "Курильский" на Сахалине, сообщает учреждение.

Отмечается, что филин — осторожная птица, ведущая преимущественно ночной образ жизни, поэтому очень сложно встретить ее в лесу, а тем более сделать интересные кадры. Зимой птица питается рыбой на мелководье, и на некоторых таких участках проводится зимняя подкормка филина. Ее цель – наблюдение за образом жизни рыбных филинов: в таких местах установлены фото- и видеоловушки.

"С помощью фотоловушек и видеонаблюдения было зафиксировано, что в одном из мест на кормушку прилетают сразу два окольцованных птенца, а иногда они появляются с одним из родителей. Благодаря видеосъемке можно увидеть их "взаимоотношения": птицы спокойно общаются друг с другом, не проявляя агрессии в борьбе за пищу", — говорится в сообщении.

Сама кормушка для филина является удобным местом наблюдения за всем происходящим вокруг, ему удается поймать рыбу, лягушку и грызуна, которого птица съедает на берегу ручья.

Камера зафиксировала, что чаще всего птицы прилетают на кормушку вечером и рано утром. Иногда "охота" одной птицы длится до двух часов.

В заповеднике добавили, что с середины января у филина начинается брачный период, и в вечернее и утреннее время на территории гнездового участка можно услышать голоса токующих пар. Благодаря этому проводят учёты гнездящихся пар рыбного филина. Всего на Кунашире на территории заповедника и за его пределами в разные годы обнаружено от 21 до 23 пар этого вида.

Рыбный филин находится на грани исчезновения. Он обитает в лесах Дальнего Востока и Японии. Это крупная птица размером около 70 сантиметров и длиной крыла 51—56 сантиметров, вес самки превышает четыре килограмма. Филин селится в дуплах деревьев в лесах и вблизи рек. Питается в основном рыбой.