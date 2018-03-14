На Чукотке закрыли одну из самых длинных в мире ледовых переправ

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Морскую ледовую переправу Певек — Айон на Чукотке закрыли из-за образовавшейся там трещины, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"На 32 километре появилась трещина шириной около метра. Глубина в данном месте водного объекта составляет 11 метров. Организацией, обслуживающей данный зимник, принято решение направить ремонтную бригаду на двух тракторах К-700 для прокладки на месте образовавшейся трещины деревянных мостков", — говорится в сообщении.

После этого работа автозимника Певек — Айон продолжится.

Уникальная переправа, соединяющая город Певек с труднодоступным островным селом Айон, проходит по льду Восточно-Сибирского моря и считается одной из самых длинных в мире морских ледовых дорог. Традиционно по ней доставляют на остров годовой запас всех необходимых грузов: топливо, строительные материалы, продукты.

Обычно автозимник Певек — Айон действует до конца апреля-начала мая в зависимости от погоды и ледовой обстановки, после чего в село Айон можно попасть лишь на вертолете, а с началом навигации (август-октябрь) — морским транспортом.