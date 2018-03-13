В ОП обеспокоились появлением в соцсетях групп школьных стрелков

17:1013.03.2018
(обновлено: 17:12 13.03.2018)
24131
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Общественной палате обеспокоены нарастающей популярностью в социальных сетях групп подростков, увлекающихся стрельбой в школе, рассказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина на пресс-конференции.
"Очень важный момент, о котором надо сказать публично – это появление и фиксация темы "скулшутинг". Выявлен целый ряд случаев, массово, уже можно сказать, когда подростки в открытых источниках пишут, что увлекаются так называемым "скулшутингом", то есть стрельбой в школе из огнестрельного оружия", — сообщила Сутормина. По ее словам данная тенденция была выявлена мониторинговым центром "Безопасность 2.0" при Общественной палате РФ.
Понятие "скулшутинг" (school shooting – стрельба в учебном заведении, в школе) появилось в 1999 году после массового убийства в школе "Колумбайн", которое устроили Эрик Харрис и Дилан Клиболд.
Сутормина также рассказала, что в сети есть некие планы и стратегии нападений на образовательное учреждение, "птичий", почти шпионский язык для "своих", кодовые слова и аббревиатуры.
Для решения данной проблемы председатель комиссии ОП РФ предложила развивать психологическую помощь, оказывать адресную превентивную работу по лидерам и администраторам сомнительных сообществ, совершенствовать механизмы мониторинга и противодействия распространению опасного контента, координировать общественные структуры и профильные государственные ведомства.
"Мы, несомненно, обратим внимание наших коллег из силовых органов на данные тренды, приведем документальные примеры, заметные в открытых источниках", — резюмировала Сутормина.