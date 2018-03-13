В центре Москвы 18 марта перекроют Большой Черкасский переулок

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Большой Черкасский переулок в центре Москвы перекроют 18 марта из-за проведения выборов президента РФ, сообщили во вторник в ЦОДД.

Как следует из сообщения, переулок будет полностью перекрыт в течение суток 18 марта.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").