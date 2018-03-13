Тверская область получит около 108 млн руб на оснащение детских поликлиник

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с Владимиром Путиным. 4 июля 2017

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с Владимиром Путиным. 4 июля 2017

ТВЕРЬ, 13 мар — РИА Новости. Порядка 108 миллионов рублей получит Тверская область из федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник в 2018 году, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"Порядка 108 миллионов рублей будет выделено Тверской области из федерального бюджета в текущем году на укрепление материально-технической базы детских поликлиник. Несмотря на то, что сфера здравоохранения находится в зоне ответственности регионального правительства, муниципалитеты должны постоянно мониторить качество работы учреждений здравоохранения и обеспечивать обратную связь с руководством регионального Минздрава", — сказал Руденя, выступая на форуме муниципальных образований Тверской области.

Губернатор добавил, что выделенные средства будут направлены на закупку техники и медицинских изделий для детских больниц регионального и муниципального значения.

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