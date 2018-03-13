МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Финалист конкурса "Лидеры России" Александр Садовский стал управляющим директором дивизиона "Цифровой кредитный мониторинг", Денис Овчаров получил должность директора проектов дивизиона "Кредитные продукты и процессы", Евгения Дмитриева назначена на должность директора проектов Центра развития компетенций по исследованию данных, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

"Александр Садовский назначен управляющим директором дивизиона "Цифровой кредитный мониторинг", до это занимал должность директора центра инвестиций и инноваций "Лаборатории Касперского". Бывший генеральный директор ООО "Законто" Денис Овчаров получил должность директора проектов дивизиона "Кредитные продукты и процессы". Евгения Дмитриева, в прошлом руководитель проектного офиса "Лаборатории Касперского", назначена на должность директора проектов Центра развития компетенций по исследованию данных", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Сбербанка Герман Греф будет наставником Садовского и Овчарова в течение ближайшего года. За весь период наставничества участникам предстоит не менее четырех встреч с наставником.

"Сегодня, пожалуй, одна из самых дефицитных профессий для России — хороший менеджер. И то, что на государственном уровне идет работа по поиску управленцев новой формации, безусловно, заслуживает одобрения и поддержки. Фактически речь идет о привнесении новой, свежей крови в российскую элиту за счет молодых, рассчитывающих только на собственные силы людей", — приводятся в сообщении слова Грефа.

"На мой взгляд, у конкурса ʺЛидеры Россииʺ гигантские возможности, подобного института наставничества нет нигде в мире. Конкурс стал хорошим примером социального лифта для тех, кто верит в свои силы и в нашу страну. Уверен, что их знания и компетенции помогут нашему банку и одновременно дадут новый опыт и компетенции им самим", — отметил он.

Цель всероссийского конкурса "Лидеры России", который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Из 200 тысяч участников в финал вышли 300 человек, которые получили образовательные гранты размером до одного миллиона рублей.