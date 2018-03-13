В Москве возобновилось движение по МЦК

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Движение поездов на Московском Центральном Кольце возобновлено, сообщается в аккаунте МЦК в Telegram.

"Движение "Ласточек" на МЦК возобновлено. Для устранения разрыва между несколькими поездами против часовой стрелки на линию выпустят резервные составы. По часовой стрелке "Ласточки" следуют в необходимом межинтервальном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее аккаунт информировал о том, что по техническим причинам движение "Ласточек" по часовой и против часовой стрелки временно приостановлено.