Нужно сделать жизнь на селе комфортной и привлекательной, заявил Путин

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать жизнь на селе комфортной и привлекательной, запустить процесс постоянных изменений к лучшему.

"Вновь подчеркну, нужно сделать жизнь на селе комфортной и привлекательной, запустить процесс постоянных изменений к лучшему. Только создав все необходимые условия для повышения качества жизни, самореализации людей, мы обеспечим устойчивое развитие российского села, его уверенное и процветающее будущее", — сказал Путин, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

"Для благополучия России, ее движения вперед уверенного, очень важны ваш профессионализм, инициативность и стремление добиваться больших, еще больших результатов", — добавил президент.

Путин также выразил благодарность всем присутствующим и их коллегам по цеху за труд, любовь к родной земле, умение эффективно и ответственно делать свое дело.