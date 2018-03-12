Путин предложил усилить уголовное наказание за нарушения в сфере госзакупок

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, направленный на усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Изменения предполагается внести в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

"Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в названной сфере со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты", — говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, проектом предлагается ввести штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового за злоупотребления в сфере госзакупок, совершенные не должностными лицами из личной заинтересованности, если деяние повлекло крупный ущерб.

Уголовный кодекс также предлагается дополнить статьей о подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, которая предполагает введение штрафов до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа.

Кроме того, в статью 304 УК РФ предлагается внести изменение, предусматривающее штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет за провокацию подкупа в сфере госзакупок.

Как отмечается в пояснительной записке, на законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда. "Недочеты юридико-технического характера, отмеченные Верховным судом Российской Федерации, устранены", — говорится в пояснительной записке.

Как сообщается в отзыве кабинета министров, расследование уголовных дел о вышеуказанных преступлениях предлагается возложить на следователей Следственного комитета России.