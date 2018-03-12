В МВД рассказали об итогах проверки московских клубов на наркотики

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники наркоконтроля МВД России систематически проверяют ночные клубы и места "опен-эйров" на предмет употребления и торговли наркотиками, в московском регионе в результате такой профилактики за прошлый год освидетельствовали более тысячи человек, из которых более 90% были под воздействием веществ, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника антинаркотического главка МВД РФ Кирилл Смуров.

"Безусловно, эта работа осуществляется на системной основе. Наиболее часто факты незаконного сбыта наркотиков выявляются в ночных клубах и на открытых площадках, так называемых "опен-эйрах". Только в московском регионе в 2017 году проведено свыше 50 профилактических мероприятий медицинское освидетельствование прошли более тысячи человек, из которых 90% находились в состоянии наркотического опьянения", — сказал Смуров.

Тех, кого поймали за употреблением наркотических веществ, привлекли к административной ответственности. Также в результате этой работы были возбуждены 14 уголовных дела о сбыте запрещенных веществ.

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