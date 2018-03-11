Путин назвал своих дочерей трудоголиками

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что не всегда был требователен к своим дочерям, но они выросли трудоголиками, которые думают о том, как сделать страну лучше, и обсуждают это с ним.

"Наверное, может быть, не всегда, но быть требовательным — не значит не любить", — сказал президент РФ в размещенном в соцсетях фильме "Путин", отвечая на вопрос, был ли он к своим дочерям так же требователен, как его родители к нему.

"Я жил в атмосфере любви. Это было очевидно", — добавил он.

По словам Путина, его родители "были заточены" на дальнейшие успехи сына. "Я того же желаю своим дочерям. Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики. Они очень любят свою страну, гордятся, думают о том, как и что сделать лучше, говорят со мной об этом. А как они будут строить свою личную жизнь? Они уже взрослые люди", — рассказал он.