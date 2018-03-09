Путин поприветствовал участников Транссибирского арт-фестиваля

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого скрипачом Вадимом Репиным, отметив, что мероприятие стало одним из самых заметных и ожидаемых событий в сфере культуры, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия международного фестиваля искусств "Транссибирский арт-фестиваль". За прошедшие годы форум стал одним из самых заметных и ожидаемых событий в сфере культуры, завоевал высокое международное признание", — говорится в телеграмме.

Как подчеркнул Путин, этот проект стартовал пять лет назад и во многом благодаря таланту и энергии известного российского скрипача Вадима Репина объединил под своей эгидой мощные творческие силы страны и мира.

Президент отметил важную просветительскую, благотворительную миссию фестиваля, его обширную концертную программу, в которой принимают участие и известные звезды, и начинающие музыканты, а также лучшие представители оперного и балетного искусства.

Концерты Пятого Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть фестиваля прозвучит с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Самару, а также малые города Новосибирской области: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.