В Самаре Путина угостили хлебом во время визита на кондитерский комбинат

САМАРА, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат и попробовал продукцию предприятия — черных хлеб и рулет с маком.

Гендиректор комбината Лилия Ерошина показала и детально рассказала главе государства о технологии выпекания хлеба, требованиях к качеству продукции, условиях труда работников и истории предприятия. В одном из цехов Путин задержался у стола с образцами продукции комбината. Когда Ерошина предложила ему лично оценить качество продукции, глава государства остановил свой выбор на рулете с маком и черном хлебе "Боярский" с семенами подсолнечника.

После этого Путин посетил цех, где готовят торты. Он отметил приятный запах и внешний вид этих изделий. Президенту показали несколько "изюминок" цеха, в том числе большой 20-килограммовый торт, который был заказан комбинату к 8 Марта, а также торт "Самара космическая", украшенный миниатюрным съедобным "космическим кораблем". Ерошина призналась, что предприятие с удовольствием подарит этот торт президент, если тот захочет.

Самарский булочно-кондитерский комбинат введен в эксплуатацию в 1988 году. Здесь производится более 260 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. На предприятии трудится 867 человек, среднемесячная зарплата в 2017 году — 30 тысяч 737 рублей. В прошлом году комбинат перечислил в областной бюджет налоги на сумму 6 миллионов 516 тысяч рублей.