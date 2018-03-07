В Самаре Путина угостили хлебом во время визита на кондитерский комбинат

САМАРА, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат и попробовал продукцию предприятия — черных хлеб и рулет с маком.
После этого Путин посетил цех, где готовят торты. Он отметил приятный запах и внешний вид этих изделий. Президенту показали несколько "изюминок" цеха, в том числе большой 20-килограммовый торт, который был заказан комбинату к 8 Марта, а также торт "Самара космическая", украшенный миниатюрным съедобным "космическим кораблем". Ерошина призналась, что предприятие с удовольствием подарит этот торт президент, если тот захочет.
Самарский булочно-кондитерский комбинат введен в эксплуатацию в 1988 году. Здесь производится более 260 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. На предприятии трудится 867 человек, среднемесячная зарплата в 2017 году — 30 тысяч 737 рублей. В прошлом году комбинат перечислил в областной бюджет налоги на сумму 6 миллионов 516 тысяч рублей.