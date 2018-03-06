Куйвашев: "умный город" создаст новую модель городского пространства

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар — РИА Новости. Концепция "умного города", который планируется построить в Екатеринбурге для Всемирной выставки "ЭКСПО-2025", предусматривает создание целого района с применением самых современных технологий организации городского пространства, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Президент РФ Владимир Путин в Нижнем Тагиле во вторник познакомился с проектом подготовки инфраструктуры в рамках заявки Екатеринбурга на проведение международной выставки "Экспо-2025".

"Умный город" предполагается создать на территории в 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда.

"Самое главное, что это не просто будет площадка для проведения выставки, это новый район, где будут применены самые передовые технологии организации городского пространства. Наша задача — создать совершенно новую социальную модель", — привели в пресс-службе правительства региона слова Куйвашева во время презентации.

По словам губернатора, важнейшим наследием выставки станет научно-образовательный кластер, где развитие получат информационные технологии, медицина, а также будут внедрены разработки федерального центра поддержки талантливой молодежи "Сириус".

Куйвашев подчеркнул, что тема заявки Екатеринбурга и идеи, заложенные в концепцию выставки, "совпадают с поручениями, которые были даны в Послании Федеральному собранию".

Губернатор также сообщил, что разработка инженерно-коммуникационной инфраструктуры площадки начнется уже в 2018 году. Предложения по организации выставки в Екатеринбурге в рамках конкурса готовят ведущие архитектурные бюро, чьи идеи оценят члены Международного бюро выставок в ходе инспекционного визита на Урал, намеченного на начало апреля.