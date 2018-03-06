В России остаются бесхозными более двух тысяч гидротехнических сооружений

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Свыше 2 тысяч гидротехнических сооружений все еще остаются бесхозными на территории России, больше всего таких ГТС в Центральном федеральном округе, сообщает Центр "Антистихия".

К ГТС относятся плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, тоннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов.

"По состоянию на 1 декабря 2017 года, на территории Российской Федерации выявлено 2096 гидротехнических сооружений, не имеющих собственника (на 1 ноября 2016 года было зарегистрировано 2549 таких гидротехнических сооружений)" — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что больше всего бесхозных ГТС находится в Центральном (49%) и Приволжском (31%) федеральных округах.

По степени опасности ГТС разделены на четыре класса: сооружения чрезвычайно высокой опасности (первый класс), высокой опасности, средней опасности и низкой опасности (четвертый класс).

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору гидротехнических сооружений промышленности, энергетики и водохозяйственного комплекса составляет 29,96 тысячи, в том числе 844 комплекса жидких промышленных отходов и 568 комплексов ТЭК, включая 218 ГЭС, 80 ГРЭС, 256 ТЭЦ, три ГАЭС и 11 атомных станций. На внутренних водных путях РФ расположено 723 судоходных ГТС, в том числе 128 каналов, 115 дамб, 108 шлюзов, 93 плотины, 11 гидроэлектростанций и 11 аварийно-заградительных ворот.