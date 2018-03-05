Шувалов: цифровая экономика помогает обеспечить предоставление госуслуг

САРАТОВ, 5 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Цифровая экономика является инструментом для обеспечения качества дистанционных государственных и муниципальных услуг, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Я бы не сказал, что цифровая экономика наиважнейшая, просто мы относимся к цифре, как к инструменту для того, чтобы как можно быстрее переложить качество сегодняшней нашей экономики совершенно в другое", — сказал он журналистам на площадке Саратовского экономического форума.

"То есть это когда скорости становятся значительно быстрее, но и качество всего того, что мы через эти скорости получаем, тоже измененное. Если раньше какое-то время назад технологии новые давали доступ к скорости, то теперь вместе со скоростью приходит и качество. Поэтому мы относимся к цифровой экономике, как к инструменту, который это позволит сделать", — отметил Шувалов.

Он заметил, что цифровая экономика позволит обеспечить современное государственное и муниципальное управление, в частности, дистанционное предоставление государственных или муниципальных услуг.

"Это будет касаться безопасности дорожного движения, потому что сегодня цифровые технологии позволяют обеспечить полную отслеживаемость (правонарушений – ред.) и неотвратимость наказания за нарушение правил дорожного движения. Это совершенно новые способы управления производствами, это совершенно другие способы лечения и диагностики и совершенно новые способы получения образования как в школах, в дополнительных учебных центрах и через систему высшего образования", — добавил первый вице-премьер.