В Сети появилось видео со снежным барсом, "призывающим весну" в Москву

В Сети появилось видео со снежным барсом, призывающем весну в Москву

В Сети появилось видео со снежным барсом, призывающем весну в Москву

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором снежный барс в Московском зоопарке кричит "Ау". Ролик был опубликован на странице учреждения в Instagram и Facebook.

"Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год", — написали сотрудники зоопарка в Instagram.

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) Мар 5, 2018 в 3:52 PST

В записи в Facebook сообщается, что на видео изображена самка снежного барса по кличке Аннет. Преимущественно представители этого вида обитают в горных районах Азии, в Гималаях, на Тибете, в горах Монголии и на Алтае.

Ранее синоптики сообщили, что на текущей неделе в московском регионе ожидаются морозы до минус 13 градусов и слабый снег. Дневная температура в столице начнет постепенно повышаться: 7 марта максимальная температура днем составит до минус 9 градусов, 8 марта и в праздничные выходные она будет колебаться в пределах минус 3 — минус 5 градусов.