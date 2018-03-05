Бег с тюльпанами: как в московских парках поздравят женщин с 8 марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Несколько дней осталось до одного из главных весенних праздников — Международного женского дня, и многие парки Москвы подготовили свою развлекательную программу на 8 марта для того, чтобы поздравить женщин: парки приглашают дам на бесплатный макияж и фотосессию, а также на мастер-классы по декорированию шляпок и разнообразные экскурсии, рассказали РИА Новости в Мосгорпарке.
Наведение красоты
Профессиональный макияж смогут сделать и посетительницам парка "Кузьминки", где заработает мобильная студия красоты. Также гости парка смогут научиться делать цветочные украшения и украшения из бисера своими руками.
В саду "Эрмитаж" 8 марта для дам устроят профессиональную фотосессию, а на главной аллее в парке Победы к празднику на один день создадут фотозону — двухметровую стену из пионов и роз, королевский трон и коня для принца. На детской площадке все желающие смогут научиться декорировать шляпы и фоторамки, также для посетителей парка выступят артисты уличного театра "Артмосфера".
Экскурсионный марафон в честь праздника
Парк Горького устроит сразу несколько экскурсий для своих гостей. На одной прогулке ее участникам расскажут о том, как рыцари воспевали красоту своих прекрасных дам и какие подвиги ради них совершали. На другой экскурсии горожане смогут узнать о балах и женских дуэлях, а также развлечениях обитателей Нескучного сада. Помимо этого, для посетителей подготовили квест и праздничную программу на Стереокатке.
Бег с тюльпанами
Парк "Фили" приглашает мужчин на "Цветочный забег", во время которого представителям сильной половины человечества предстоит пробежать два километра с букетами тюльпанов в руках.
В парке "Красная Пресня" 8 марта пройдет благотворительный "Нефромарафон-2018", цель которого – привлечь внимание к необходимости профилактики, своевременной диагностики и лечения болезней почек.
Весенний бал
Весенний бал с атмосферой XIX века ждет гостей Перовского парка. Также здесь пройдут мастер-классы по созданию маскарадных масок, нарядов и основам бального танца.
Измайловский парк и Сиреневый сад приглашают москвичей на "Гусарскую балладу", во время которой гости перенесутся в эпоху балов и дуэлей под выступление кавер-группы.
Дискотеки на воздухе и цветы в подарок
В Бабушкинском парке для гостей выступит актер театра имени Моссовета, солист группы "Республика" Михаил Панферов, а развлекательную программу здесь завершит выступление участников всероссийского фестиваля "Песня года". С 14.00 до 15.00 всем женщинам будут дарить весенние букеты.
"Таганский парк тоже будет дарить цветы всем посетительницам. На сцене состоится концерт мужской кавер-группы: любимые хиты в современной инструментальной обработке, а еще в парке будет работать романтичный "Чудо-шар" для фотосессий", — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
В парке "Сокольники" посетительниц парка с полудня будут поздравлять музыкальные группы и сольные исполнители, также здесь пройдет розыгрыш призов. В усадьбе Воронцово 8 марта объявили днем тюльпанов, в честь праздника всем женщинам будут дарить эти цветы.