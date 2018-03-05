Москвичей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Транспортная ситуация в российской столице может осложниться вечером в понедельник из-за прошедшего накануне снегопада, сообщили в пресс-службе ЦОДД.
В этой связи автовладельцев просят отказаться от поездок на личном транспорте по городу с 17.00 до 20.00 мск.
Как отмечается на портале, с 4 марта коммунальные и транспортные службы города переведены на усиленный режим работы. Все службы ситуационного центра ЦОДД контролируют обстановку и координируют действия транспортного комплекса, для помощи автомобилистам дежурят 10 экипажей дорожного патруля.