Москвичей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Транспортная ситуация в российской столице может осложниться вечером в понедельник из-за прошедшего накануне снегопада, сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"Коммунальные службы в усиленном режиме продолжают ликвидировать последствия снегопада. Однако в связи с непогодой ситуация на дорогах может ухудшиться в вечерний час пик: возможно увеличение количества мелких аварий. Ожидается повышение загруженности дорог вечером", — пишет официальный портал мэра Москвы со ссылкой на ЦОДД.

В этой связи автовладельцев просят отказаться от поездок на личном транспорте по городу с 17.00 до 20.00 мск.

Как отмечается на портале, с 4 марта коммунальные и транспортные службы города переведены на усиленный режим работы. Все службы ситуационного центра ЦОДД контролируют обстановку и координируют действия транспортного комплекса, для помощи автомобилистам дежурят 10 экипажей дорожного патруля.