Жириновский рассказал, чем грозит "эпидемия обвинений" в домогательствах

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский назвал "эпидемией" обвинения мужчин в домогательствах, заявив, что если она не прекратится, человечество может исчезнуть как вид.

"Нужно понимать, что если эпидемия обвинений против мужчин не прекратится — это приведет к тому, что нормальные отношения полов вообще могут закончиться. Вместо любви мужчины и женщины будут ненавидеть друг друга! Только представьте: одна половина человечества ненавидит другую. Любой понимает, что это чревато просто гибелью нас как вида", — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению политика, мужчин и женщин сегодня сталкивают те же силы, что в свое время "стравливали коммунистов и фашистов". "Сегодня женщин и мужчин сталкивают те же силы, что в свое время стравливали рабочих и крестьян, коммунистов и фашистов, западный и восточный миры. Цель манипуляторов — остановить здоровое развитие человечества, подчинить людей себе, сделать заложниками стереотипов и извлекать из этого выгоду", — написал Жириновский.