Путин учредил знак отличия "За наставничество"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знака отличия "За наставничество", который будет вручаться лучшим наставникам молодежи в различных сферах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"Знаком отличия "За наставничество" награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет", — говорится в положении к указу.

Отмечается, что знак отличия "За наставничество" носится на правой стороне груди и располагается после знака отличия "За благодеяние". Согласно описанию, знак отличия "За наставничество" выполнен из серебра с позолотой, представляет собой круглую медаль с выпуклым бортиком с обеих сторон.

"На лицевой стороне знака, в нижней части, изображено восходящее солнце. На фоне солнечных лучей расположены стилизованные символические изображения знака атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета. По окружности знака — венок из пшеничных колосьев золотистого цвета", — добавляется в описании.