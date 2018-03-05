В Саратове восстановили подачу тепла и горячее водоснабжение

САРАТОВ, 5 мар — РИА Новости. Центральное отопление 25 домов и горячее водоснабжение еще 37 домов восстановили к понедельнику после устранения аварий на теплосетях в Ленинском районе Саратова, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Теплоснабжение в домах в поселке Елшанка восстановлено. В некоторых домах управляющими компаниями в течение двух дней будет проводиться регулировка температурного режима по отдельным стоякам… Кроме того, в поселках Дачный и Жасминный окончательно восстановлено горячее водоснабжение", — говорится в сообщении.