В Саратове восстановили подачу тепла и горячее водоснабжение

САРАТОВ, 5 мар — РИА Новости. Центральное отопление 25 домов и горячее водоснабжение еще 37 домов восстановили к понедельнику после устранения аварий на теплосетях в Ленинском районе Саратова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В субботу авария на теплотрассе привела к остановке котельной на улице Малая Елшанская, 18, из-за чего было прервано теплоснабжение 25 домов, другая авария на теплотрассе на улице Мелиораторов, 15 оставила без горячей воды еще 37 домов. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. В компании "Т Плюс" к вечеру субботы заявили, что устранили аварию на теплосетях на Малой Елшанской.

"Теплоснабжение в домах в поселке Елшанка восстановлено. В некоторых домах управляющими компаниями в течение двух дней будет проводиться регулировка температурного режима по отдельным стоякам… Кроме того, в поселках Дачный и Жасминный окончательно восстановлено горячее водоснабжение", — говорится в сообщении.