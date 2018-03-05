Власти Ижевска предложат квартиры жильцам подъезда обрушившегося дома

УФА, 5 мар — РИА Новости. Власти Ижевска выплатят единовременную материальную помощь и предложат квартиры жителям подъезда, разрушенного взрывом бытового газа, остальные жильцы заселяются в свои квартиры после укрепления конструкций здания, сообщает городская мэрия.

Обрушение части жилого дома в столице Удмуртии с первого по девятый этаж произошло 9 ноября, были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Власти Удмуртии провели четыре экспертизы состояния дома, чтобы выяснить возможность заселения людей в квартиры. По результатам всех экспертиз было решено, что дом безопасен, и жители первых трех подъездов вернулись в свои квартиры. Заселение в четвертый и шестой подъезды было отложено на время укрепления конструкций здания.

По данным мэрии Ижевска, жители четвертого и шестого подъездов после получения технической экспертизы о надежности здания начали заселяться в минувшую субботу.

"С утра организован комиссионный обход жилых помещений, представители управляющей компании, коммунальных служб проверяют, как работают системы жизнеобеспечения дома — газ, вода, электричество. Вместе с комиссией принимают свои квартиры и собственники, составляются акты с фиксацией фактического состояния жилья. После заселения в некоторых квартирах, по заявлению собственников, планируется проведение внутренних ремонтных работ", — сообщает администрация.

Жителям квартир, которые наиболее сильно пострадали в результате ЧС, власти окажут финансовую помощь на внутренние ремонтные работы.

"В понедельник начался приём документов от жителей пятого подъезда дома для оформления свидетельств о праве на единовременную денежную выплату. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете региона. Людям на выбор предложили список квартир от застройщиков в новых домах, подобраны предложения и на вторичном рынке Ижевска", — говорится в сообщении. Отмечается, что республиканская ассоциация риелторов бесплатно поможет жителям пятого подъезда в сопровождении сделок купли-продажи.