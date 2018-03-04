Москвичей просят пересесть на общественный транспорт на время уборки снега

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы просит граждан по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы не мешать коммунальным службам очищать город от снега, сообщил информационный центр департамента.
Как отмечается, с 4 марта службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы. Более 2 тысяч человек очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории. Специалисты ГУП "Мосгортранс" постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.
Сообщается, что в городе круглосуточно дежурят технические службы предприятий, которые следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими объектами транспортной инфраструктуры. Бесперебойную работу маршрутов наземного транспорта в условиях снегопада обеспечивают более 60 единиц спецтехники, в том числе снегоочистительные трамваи.
По данным дептранса, серьезных нарушений в работе ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", связанных с ухудшением погоды 4 марта, зафиксировано не было. В пресс-службе ведомства просят граждан быть внимательными, соблюдать ПДД и правила поведения в метро.