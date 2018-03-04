Москвичей просят пересесть на общественный транспорт на время уборки снега

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада. Архивное фото

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы просит граждан по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы не мешать коммунальным службам очищать город от снега, сообщил информационный центр департамента.

"По прогнозам синоптиков, в Москве в ночь с 4 на 5 марта продолжится снегопад, на дорогах возможно образование заносов и гололедицы. В течение дня 5 марта также прогнозируется небольшой снег. Коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим и будут продолжать уборку снега ночью и завтра в течение всего дня. Чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать город от снега, просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского. Вся инфраструктура городского транспорта и подвижной состав готовы к работе в сложных погодных условиях", — говорится в сообщении.

Как отмечается, с 4 марта службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы. Более 2 тысяч человек очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории. Специалисты ГУП "Мосгортранс" постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.

Сообщается, что в городе круглосуточно дежурят технические службы предприятий, которые следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими объектами транспортной инфраструктуры. Бесперебойную работу маршрутов наземного транспорта в условиях снегопада обеспечивают более 60 единиц спецтехники, в том числе снегоочистительные трамваи.

Как добавляется, службы ситуационного центра ЦОДД контролируют обстановку и координируют действия Транспортного комплекса для нормализации ситуации на дорогах. Службы эксплуатации ЦОДД также работают в усиленном режиме, поддерживая работоспособность светофорного оборудования и восстанавливая поврежденные во время снегопада дорожные знаки.

По данным дептранса, серьезных нарушений в работе ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", связанных с ухудшением погоды 4 марта, зафиксировано не было. В пресс-службе ведомства просят граждан быть внимательными, соблюдать ПДД и правила поведения в метро.