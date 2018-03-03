Дептранс просит москвичей пересесть на городской транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы предупреждает о гололедице и снежных заносах в воскресенье, что может привести к росту числа ДТП, и просит граждан по возможности пользоваться городским транспортом, сообщил информационный центр департамента.

По прогнозам синоптиков, в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер порывами до 15 м/с.

"В ночь на 4 марта, а также весь день в воскресенье в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Просим автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае необходимости использования личных автомобилей, водителей просят быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, требования знаков и разметки. Рекомендуется держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров. Также необходимо соблюдать правила парковки, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.

Сообщается, что ГУП "Московский метрополитен", Московское центральное кольцо, ГУП "Мосгортранс", ЦППК и МТ ППК полностью готовы к работе в условиях непогоды и сделают все для того, чтобы передвижение граждан по Москве было максимально быстрым и комфортным.