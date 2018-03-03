МЧС предупредило москвичей о метели

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сильный снег, метель и ветер ожидаются в Москве в воскресенье четвертого марта, сообщается на сайте МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с выходом южного циклона в течение суток 4 марта 2018 года в Москве ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер порывами до 15 м/с", — говорится в сообщении.

МЧС настоятельно рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется избегать резких маневров, обгонов, перестроений, опережений.

В столичном главке МЧС призвали пешеходов быть более бдительными, аккуратными и вежливыми.