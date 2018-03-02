Путин рассказал о разнице положения СМИ в России и СССР

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. СМИ в России, в отличие от времен Советского Союза, деполитизированы, считает президент России Владимир Путин на пленарном заседании медиафорума ОНФ "Правда и справедливость".

"Мы с вами должны понимать, что власть была в руках одной партии, и пресса в ее же руках, и все, что критиковала пресса, — это как бы не только партзадание, но это значит реакция на то, что не нравилось вышестоящим властям в этой системе. Сегодня ситуация другая, сегодня у нас, надеюсь, пресса максимально деполитизирована", — сказал Путин.

"В Советском Союзе не было непартийной прессы, кроме православного календаря, не было. А у нас есть. У нас совершенно другая ситуация", — добавил глава государства.

При этом он отметил, что нужен законодательно закрепленный инструмент взаимодействия прессы и представителей власти. "Наверное, все в деталях там не пропишешь, но какие-то принципы должны быть сформулированы… Нужно подумать, как это аккуратно сделать, чтобы не перестараться", — подчеркнул президент.