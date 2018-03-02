"Ростелеком" назначили оператором Единой биометрической системы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором Единой биометрической системы. Соответствующее распоряжение, подписанное 22 февраля, опубликовано на сайте кабмина.

Распоряжение вступает в силу с 30 июня 2018 года. Как говорится в сообщении "Ростелекома", документ предполагает, что оператор обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.

Ввод Единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 года. На сегодняшний день уже более 20 российских банков приступили к тестированию системы. Перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 года, будет сформирован Центральным банком РФ.

"Ростелеком" был выбран оператором Единой биометрической системы, поскольку имеет опыт реализации крупных федеральных IT-проектов — таких, как создание и обеспечение работоспособности Единого портала госуслуг и Единой системы идентификации и аутентификации. Кроме того, "Ростелеком" владеет сетью высокопроизводительных и защищенных центров обработки данных для безопасной обработки и хранения биометрических персональных данных", — говорится в сообщении "Ростелекома".

Важным критерием при выборе оператора стало и то, что "Ростелеком" является разработчиком Единой биометрической системы и принимает активное участие в создании нормативно-правой базы, необходимой для ее внедрения, добавили в компании. "Назначение "Ростелекома" оператором Единой биометрической системы говорит о высокой степени доверия государства к компании. Реализация этого проекта – важный шаг на пути развития цифровой экономики в России", — приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

"Запуск Единой биометрической системы в рамках решения задач финансовой отрасли, а также ее дальнейшее использование в различных индустриях – от телемедицины и проведения дистанционных выборов до e-commerce, повысит доступность цифровых сервисов для жителей удаленных регионов и малоподвижных граждан, а также будет способствовать повышению качества жизни россиян", — добавил он.