Более 40 тысяч родителей написали пробный ЕГЭ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 40 тысяч родителей из всех регионов России приняли участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", где попробовали написать выпускной школьный экзамен, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Акция прошла во второй раз. В этом году в ней приняли участие более 40 тысяч родителей школьников, общественных деятелей и представителей средств массовой информации из всех регионов России", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что цель акции – познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ и заданиями, чтобы они могли сориентировать своих детей и помочь им настроиться на успешную сдачу госэкзаменов. В Рособрнадзоре добавили, что Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" уже стала традиционной. Поэтому все те, кто пропустил "взрослый ЕГЭ" в этом году, смогут наверстать упущенное в следующем.
Губернаторы тоже сдали ЕГЭ
В Рособрнадзоре отметили, что активно сдавали ЕГЭ и губернаторы. Ранее ведомство сообщило, что глава республики Крым Сергей Аксенов стал пробный ЕГЭ на "отлично".
Губернатор Рязанской области Николай Любимов после того, как сам написал ЕГЭ, посоветовал школьникам научиться распределять свое время, не волноваться и стараться максимально быстро мыслить.
Кроме того, в Санкт-Петербурге проверить свои знания решила Светлана Друговейко-Должанская – преподаватель филологического факультета СПбГУ, член Совета по русскому языку при президенте России и Орфографической комиссии Российской академии наук.
Единый государственный экзамен написал и обладатель приза "Бриллиантовая сова" игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.
"Боишься того, с чем ты не знаком. Чтобы не бояться экзаменов, надо их почаще сдавать. По моему опыту, выпускники волнуются гораздо меньше, чем их родители. Если ты в школе всё время хорошо учился – тогда с волнением справишься", — приводятся в сообщении пресс-службы его слова.