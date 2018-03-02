Более 40 тысяч родителей написали пробный ЕГЭ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 40 тысяч родителей из всех регионов России приняли участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", где попробовали написать выпускной школьный экзамен, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Акция стартовала 19 февраля в Симферополе, где заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и глава Республики Крым Сергей Аксёнов первыми написали экзаменационную работу вместе с родителями школьников полуострова. В проекте также приняли также участие региональные министры. Затем к акции присоединились и другие регионы России.

"Акция прошла во второй раз. В этом году в ней приняли участие более 40 тысяч родителей школьников, общественных деятелей и представителей средств массовой информации из всех регионов России", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что цель акции – познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ и заданиями, чтобы они могли сориентировать своих детей и помочь им настроиться на успешную сдачу госэкзаменов. В Рособрнадзоре добавили, что Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" уже стала традиционной. Поэтому все те, кто пропустил "взрослый ЕГЭ" в этом году, смогут наверстать упущенное в следующем.

Губернаторы тоже сдали ЕГЭ

В Рособрнадзоре отметили, что активно сдавали ЕГЭ и губернаторы. Ранее ведомство сообщило, что глава республики Крым Сергей Аксенов стал пробный ЕГЭ на "отлично".

"Единый госэкзамен для меня всегда был некой интригой: когда я учился в школе, его еще не сдавали. Мои дети пока маленькие, поэтому мы с семьей этого пока не проходили. Благодаря участию в акции я увидел, что ЕГЭ позволяет оценить способности ребёнка: нужно не только правильно ответить на вопросы, но и проанализировать текст", – приводятся в сообщении слова и.о. губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов после того, как сам написал ЕГЭ, посоветовал школьникам научиться распределять свое время, не волноваться и стараться максимально быстро мыслить.

Участие в акции также приняли актеры, спортсмены, журналисты, уполномоченные по правам ребенка, в том числе, Рязанской, Калининградской, Вологодской областей, Чувашской Республики.

Кроме того, в Санкт-Петербурге проверить свои знания решила Светлана Друговейко-Должанская – преподаватель филологического факультета СПбГУ, член Совета по русскому языку при президенте России и Орфографической комиссии Российской академии наук.

Единый государственный экзамен написал и обладатель приза "Бриллиантовая сова" игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь.

"Боишься того, с чем ты не знаком. Чтобы не бояться экзаменов, надо их почаще сдавать. По моему опыту, выпускники волнуются гораздо меньше, чем их родители. Если ты в школе всё время хорошо учился – тогда с волнением справишься", — приводятся в сообщении пресс-службы его слова.