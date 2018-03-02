В Москве с 25 мая по 25 июля усилят меры безопасности в связи с ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1094)

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Меры безопасности в российской столице усилят с 25 мая по 25 июля в связи с чемпионатом мира по футболу, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он рассказал, что основные меры безопасности были отработаны правоохранителями и органами исполнительной власти Москвы во время Кубка конфедераций в 2017 году.

"Во время проведения матчей чемпионата в Москве будут введены усиленные меры безопасности с 25 мая по 25 июля 2018 года. В указанный период вводятся контролируемые и запретные зоны, будет усилена охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры", — сказал Черников.

"Помимо фестиваля болельщиков просмотр трансляций футбольных матчей чемпионата мира по футболу в Москве будет традиционно проходить в спорт-барах, в ряде культурно-развлекательных центров. Общественный порядок и общественная безопасность в местах трансляций будет обеспечиваться силами ГУ МВД России по городу Москве", — сказал глава департамента.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах.

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