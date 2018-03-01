В Москве, Петербурге и Сочи откроют международные математические центры

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти РФ намерены открыть международные математические центры в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи в дополнение к уже действующим в Казани и Новосибирске, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо закрепить превосходство отечественной математической школы. Это сильное конкурентное преимущество в эпоху цифровой экономики. Площадками для такой работы станут и международные математические центры. Сегодня они действуют уже в Казани и Новосибирске. В рамках принятых решений мы откроем их и в Петербурге, Москве и дополнительно в Сочи", — сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

