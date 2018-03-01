Путин призвал запустить проект ранней профориентации школьников

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил запустить с сентября проект ранней профориентации школьников, на эту инициативу в текущем году направят 1 миллиард рублей.

"Нам нужно выстроить современную профориентацию, здесь партнерами школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников, билет в будущее. Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии, в ведущих компаниях страны. Уже в этом году выделяем на эту инициативу миллиард рублей", — сказал Путин в послании к Федеральному собранию.

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