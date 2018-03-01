Смертность из-за ДТП в России необходимо снизить до минимума, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Смертность в дорожно-транспортных происшествиях в России необходимо снизить до минимума, сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Наша важнейшая задача — повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП", — сказал Путин.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России на ближайшие семь лет, согласно которой показатели смертности на российских дорогах к 2030 году должны стремиться к нулевым.