МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Здравоохранение станет одним из важнейших направлений развития РФ в ближайшие годы, считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"По моему мнению, здравоохранение будет одним из важнейших векторов развития страны на ближайшую и отдалённую перспективу, поскольку это главное право каждого человека на сохранение здоровья и жизни. И хотя много уже сделано, многое предстоит ещё сделать по всем абсолютно направлениям, но особенно важно по онкологии", — сказала журналистам Скворцова в преддверии оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин в полдень обратится с очередным посланием к Федеральному Собранию.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.