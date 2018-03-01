Володин дал совет девушкам, пострадавшим от домогательств

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал девушкам, обвинившим председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах, обратиться в комиссию по этике, пишет газета "Ведомости" в четверг.

Как сообщается, Володин еще 23 февраля обсудил сложившуюся ситуацию с руководителями всех фракций и вице-спикерами.

"Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет. Но эту проблему нужно решать только в правовом поле. Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно", — приводит газета слова Володина.

Издание пишет, что, по словам спикера Госдумы, пострадавшие девушки могут подать заявление в комиссию по этике с просьбой о разбирательстве, его в любом случае рассмотрят.

Ранее корреспондент телеканала " Дождь ", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком.

На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.