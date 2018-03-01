Роспотребнадзор за год арестовал более 475 тысяч литров стеклоочистителя

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор в рамках проверок стеклоомывающей жидкости и оценки содержания в ней метанола с февраля 2017 года арестовал более 475 тысяч литров продукта, не соответствующего нормам производства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"По состоянию на февраль 2018 года, с февраля 2017 года территориальными органами Роспотребнадзора проверено более 6 тысяч объектов, осуществляющих производство и реализацию стеклоомывающей жидкости. По результатам надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора арестовано более 475 тысяч литров стеклоомывающей жидкости", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что по итогам надзорных мероприятий составлено более 1,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях, наложено порядка 800 штрафов на сумму свыше 17,2 миллиона рублей. В правоохранительные органы направлено более 380 дел.

Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал автомобилистам внимательно относиться к выбору стеклоомывающей жидкости, приобретать ее только в установленных местах торговли. Как отмечают в ведомстве, нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который негативно воздействует на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз человека.

Также ведомство подчеркивает, что при покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на этикетке, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.