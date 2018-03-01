НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Прокуроры в Новосибирской области приостановили процесс судебного отзыва сертификатов на материнский капитал, выданных женщинам, переехавшим в Россию по программе переселения соотечественников, сообщил журналистам прокурор региона Владимир Фалилеев.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в Новосибирск в конце февраля сообщала, что намерена выяснить у федеральных ведомств причины отзыва материнского капитала у некоторых женщин, переехавших в Россию по программе переселения соотечественников. В Новосибирске к Кузнецовой обратилась группа женщин, которые имеют двух и более детей с российским гражданством. Они получили иски от прокуратуры о необходимости возврата маткапитала, так как на момент рождения их дети не были гражданами России. Детский омбудсмен назвала абсурдной ситуацию, когда Пенсионный фонд РФ считает, что сертификаты выданы по закону, а прокуратура с этим не согласна.

"В соответствии с законом действия прокуроров абсолютно правильные. Но так как Пенсионный фонд России и Минтруда нас заверили, что в настоящее время дорабатывается законодательство, поэтому наша работа по предъявлению исковых заявлений в настоящее время приостановлена", — сказал прокурор.

Зампрокурора региона Сергей Медведев уточнил, что в Новосибирске в суды действительно направлено 60 заявлений об отзыве сертификатов на маткапитал, основанных, по его словам, на требованиях закона, Верховного и Конституционного судов РФ, согласно которым юридически значимым является не только факт рождения ребенка, но и наличие гражданства РФ со дня его рождения.

"Иски находятся в производстве районного суда. Часть из них сейчас находится в производстве апелляционной инстанции. Подчеркну, что речь идет о признании ответчиков не приобретшими право на получение материнского капитала и признании сертификатов на материнский капитал недействительными. Никаких исков о взыскании с граждан денежных средств нет", — отметил он.