ВВО сформировал отряды для борьбы с паводками на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 1 мар — РИА Новости. Формирование сводных противопаводковых групп для борьбы с последствиями весеннего половодья завершено в Восточном военном округе, в них вошли 1,3 тысячи военнослужащих и более 300 единиц техники, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"Всего для борьбы с паводками в ВВО сформировано более 150 групп, более 1,3 тысячи человек. Будет задействовано около 300 единиц автомобильной техники, около 40 единиц инженерной техники, а также авиация. Для практического подрыва ледяных заторов заготовлено более 12,5 тонны взрывчатых веществ, около четырех тысяч минометных мин, около 60 авиационных бомб", — сказал Гордеев.

Так, по его словам, в готовности приступить к выполнению поставленных задач в любое время находятся 40 групп из инженерных войск, 30 авиационных групп, более 10 минометных групп артиллерийских подразделений округа. Также для ликвидации последствий паводков сформированы более 20 групп из военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и около 80 медицинских групп.

"Для ведения воздушной разведки в районах ледовых заторов будет применяться авиация округа, так визуальное наблюдение будут вести экипажи вертолетов Ми-8, Ми-8 АМТШ, самолетов Ан-26 и Су-24МР. В случае сильных ледовых заторов будет осуществляться практическое бомбометание, для этих целей в постоянной готовности находятся экипажи вертолетов Ми-24п и самолетов Су-25 "Грач", Су-34, Су-24М2, Су-25СМ", — сказал он.

Обычно вскрытие рек на Дальнем Востоке начинается с Приморского края – оно проходит в начале апреля, затем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области – в середине и конце апреля. Последними ото льда освобождаются реки Якутии – в июне.