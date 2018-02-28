В Москве у Белого дома припарковали автомобили для Олимпийских призеров

Автомобили, которые сегодня вручат призером Олимпийских игр в Южной Корее, припаркованые у здания российского правительства. 28 февраля 2018

Автомобили, которые сегодня вручат призером Олимпийских игр в Южной Корее, припаркованые у здания российского правительства. 28 февраля 2018

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Автомобили марки BMW, ключи от которых сегодня вручат призером Олимпийских игр в Южной Корее, припаркованы у здания российского правительства.

Российским спортсменам, которые принесли стране медали, традиционно вручают автомобили. В 2016 году иномарки были припаркованы на территории Кремля, а в церемонии передачи ключей участвовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Тогда олимпийские чемпионы получили BMW серий X3, X4 и X6. В этом году, как ожидается, спортсмены получат BMW X4, X5 и X6 в зависимости от медали.

В среду с российскими спортсменами встретится президент РФ Владимир Путин, чтобы вручить им государственные награды.

Россияне, выступавшие под олимпийским флагом, выиграли две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете Игр.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".

МОК заранее анонсировал возможность снятия дисквалификации ОКР и прохода российских спортсменов во время церемонии закрытия по стадиону под своим флагом, для этого делегации спортсменов-олимпийцев из России (OAR) надо было выполнить ряд условий, главное из которых — уважение к решению МОК. В предпоследний день Олимпиады состоялся исполком МОК, в последний — сессия, и в итоге было принято решение флаг россиянам не возвращать, главным образом, из-за двух допинговых случаев: керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.