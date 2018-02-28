В Москве у Белого дома припарковали автомобили для Олимпийских призеров

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Автомобили марки BMW, ключи от которых сегодня вручат призером Олимпийских игр в Южной Корее, припаркованы у здания российского правительства.
Тогда олимпийские чемпионы получили BMW серий X3, X4 и X6. В этом году, как ожидается, спортсмены получат BMW X4, X5 и X6 в зависимости от медали.
В среду с российскими спортсменами встретится президент РФ Владимир Путин, чтобы вручить им государственные награды.
Россияне, выступавшие под олимпийским флагом, выиграли две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете Игр.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".
МОК заранее анонсировал возможность снятия дисквалификации ОКР и прохода российских спортсменов во время церемонии закрытия по стадиону под своим флагом, для этого делегации спортсменов-олимпийцев из России (OAR) надо было выполнить ряд условий, главное из которых — уважение к решению МОК. В предпоследний день Олимпиады состоялся исполком МОК, в последний — сессия, и в итоге было принято решение флаг россиянам не возвращать, главным образом, из-за двух допинговых случаев: керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.
Белые машины у Белого дома ждут героев белой Олимпиады. pic.twitter.com/ueqb6aMgVm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 февраля 2018 г.