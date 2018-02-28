На всероссийском уроке по профориентации расскажут о защите от хакеров

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Минобрнауки РФ и портал "ПроеКТОриЯ" проведут всероссийский открытый урок по профориентации "Нереальная реальность", посвященный сфере IT, где школьникам расскажут о защите компаний от хакеров, работе беспилотников и востребованных профессиях IT-специалистов, сообщила пресс-служба министерства образования и науки.

Ранее сообщалось, что министерство и портал запустят цикл видеоуроков по профориентации школьников. Уроки будут посвящены востребованным профессиям и специальностям, а также особенностям работы разных отраслей промышленности. Спикерами выступят ученые, ректоры вузов, успешные бизнесмены и руководители компаний.

Как сообщили в ведомстве, 1 марта пройдет третий урок из цикла и будет посвящен сфере IT. Спикерами видеоурока "Нереальная реальность" станут основатель и генеральный директор Group-IB, председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов и ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

"Как компьютерные гении защищают крупнейшие российские компании от хакеров? Почему беспилотники не могут обойтись без математиков? В каких отраслях IT-специалисты сегодня востребованы больше всего? Об этом школьникам расскажут профессионалы, признанные на мировом уровне", — говорится в сообщении.

Прямая трансляция открытого урока будет доступна всем желающим на трех онлайн-площадках: портале "ПроеКТОриЯ", группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Эфир будет вестись из Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС". Его руководитель, знаменитый промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков станет модератором урока.