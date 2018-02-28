РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Посылал меня на три буквы". Кто устраивает травлю в школах

08:0028.02.2018
(обновлено: 08:45 28.02.2018)
4237614
© Depositphotos / jbrysonУрок в школе. Архивное фотоУрок в школе. Архивное фото
© Depositphotos / jbryson

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Грубость, оскорбления, провокации со стороны школьников — все это учителям приходится терпеть постоянно. Но иногда из-за травли, к которой подключаются преподаватели, страдают и сами ученики. Как в школах сталкиваются с хамством и неуважением — в материале РИА Новости.

Молодой учитель не авторитет

Мальчики дерутся на школьной площадке
© Fotolia / Monkey Business
"Ничего не докажешь". Родители в одиночку спасают детей от травли в школе
Александра Базыльникова из Великого Новгорода работала хореографом и учителем музыки в одной из местных школ. С хамством учеников она столкнулась после того, как ей пришлось заменять находящуюся на больничном коллегу.

"Уроки в этой школе прежде проходили нормально, но есть один класс, который меня терроризировал с самого начала. Коллектив состоял в основном из мальчиков. Они не только хамили и обзывались, но и выкрикивали пошлые замечания вслед. Любые попытки наладить контакт заканчивались матерными тирадами с их стороны. Классный руководитель на них влияла хорошо, но как только она уходила, все повторялось", — рассказывает Александра.

Педагог старалась проводить занятия с седьмым классом как можно реже, однако ей часто приходилось подменять коллег. Девушка считает, таким образом хулиганы пытались показать, что абсолютно не уважают молодых преподавателей. В тот момент она была на раннем сроке беременности.

© Фото из личного архива Александры БазыльниковойАлександра Базыльникова
© Фото из личного архива Александры Базыльниковой
Александра Базыльникова

"Когда меня в очередной раз попросили провести урок в этом классе, я ушла на больничный. На этом настоял муж, который беспокоился за меня и не хотел, чтобы я нервничала из-за невоспитанных подростков", — вспоминает Александра.

"Он изначально поставил цель довести меня"

Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке
© Fotolia / Monkey Business
Родители против буллинга: что делать, если ребенка травят в школе
Жанна Полетаева работает учительницей русского языка в одной из школ Нижнего Тагила. За все это время ей не раз приходилось сталкиваться с неподобающим поведением школьников. Одного избалованного родителями хулигана Жанна запомнила на всю жизнь.

"Мне кажется, он изначально задался целью довести меня. Посылал меня матом, устраивал скандалы, которые я всеми силами пыталась игнорировать. Когда поведение становилось совсем неконтролируемым, говорила: "Дети, давайте уделим минутку внимания нашему герою". В общем, не велась на провокации", — делится своей историей Полетаева.

Семиклассник буянил по поводу и без, вспоминает она. Когда школьник перешел в другое учебное заведение, учителя вздохнули с облегчением.

"Он уходил от нас в другую школу, попутно поливая грязью всех учителей. Но после второй четверти вернулся к нам таким "плохим". Опаздывал на урок на двадцать минут, потом ругался, что я ему незаслуженно ставила в журнал отметку "н", хотя так по правилам положено: если ученика нет половину урока, мы его помечаем как отсутствующего. Сейчас он в девятом классе, благополучно продолжает ругаться с моими коллегами", — говорит Жанна.

© Фото из личного архива Жанны ПолетаевойЖанна Полетаева
© Фото из личного архива Жанны Полетаевой
Жанна Полетаева

Мама мальчика на жалобы преподавателей не обращала никакого внимания — считала, что учителя просто не нашли к ее сыну правильного подхода. Женщина до сих пор ходит в школу и выясняет отношения с педагогами, рассказывает Жанна Полетаева.

"Мои ученики говорят, что он и собственную маму уже посылает в известном направлении. Все зашло слишком далеко", — сетует она.

Класс коррекции

Гнев. Архивное фото
© Depositphotos / SvetaZi
В Москве уволили учителя, запрещавшего выходить в туалет на уроке
Преподавателям общеобразовательных, а то и высших учебных учреждений нередко приходится сталкиваться с хамством подопечных. Однако порой объектами травли становятся и подростки. Иногда ребят оскорбляют не только одноклассники, но и сами педагоги. Вот такую историю нам рассказала жительница Хабаровска Алла Готовьянова (имя изменено).

"Моя дочь училась в интернате в логопедическом классе, но особенных проблем со здоровьем у нее никогда не было. Начальную школу она окончила там, а потом мы перевели ее в обычное общеобразовательное учреждение. На следующий день классная руководительница при всех попросила ее покинуть занятия, потому что якобы детям из логопедических классов здесь не место. Сама она мотивировала это тем, что у ребенка нет медицинской справки из прошлой школы", — описывает ситуацию Алла.

После этого над девочкой стали издеваться одноклассники: обзывали, толкали на переменах, а один из подростков выбросил ее школьные принадлежности в унитаз. Сама педагог не только не пыталась остановить травлю, но и всячески способствовала тому, чтобы над ребенком глумились, заверяет Готовьянова.

"Во время уроков классный руководитель позволяла себе высказывания о ее умственных способностях, мол, нормальные дети в интернатах не учатся, место девочки — в классе коррекции, а не в обычной школе. Притом что ребенок абсолютно здоров", — разводит руками Алла.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
"Учителя издеваются, одноклассники травят". Почему школьники идут убивать
Какое-то время дочь ничего не говорила родителям и хотела все решить сама, но потом одна из одноклассниц ударила ее ногой в грудь — ребенка пришлось вести в медпункт.

Когда родители пожаловались на произошедшее директору, поведение учительницы мигом изменилось. Она принесла семье извинения и пообещала, что такого не повторится. Конфликты с некоторыми учениками случаются до сих пор, но сейчас классный руководитель следит за этим, признает Алла.

Главное — диалог

Конфликтные ситуации между учителями и учениками зачастую возникают из-за того, что, с одной стороны, преподаватели по старым советским образцам требуют от школьников беспрекословного послушания, а с другой — сами родители не учат своих детей культуре общения, считает сотрудник кафедры возрастной психологии МГУ, кандидат психологических наук Юлия Старостина.

"Главная проблема заключается в следующем. В современных школах много учителей старой советской закалки. А в то время было априорное уважение к учителю. Преподаватели до сих пор ждут подобного отношения от учеников, но его, к сожалению, уже не существует. Профессия педагога обесценилась, но люди этого не ощущают, как и прежде, требуют железной дисциплины и уважения. Дети не готовы к этому, так возникают многие конфликты", — объясняет Старостина.

Девочка смотрит в окно, архивное фото
© Fotolia / muro
Травля негативно влияет на здоровье ребенка, поняли ученые из США
Одностороннего решения проблемы нет, говорит она. Возможно, самим преподавателям стоит рассмотреть другие способы взаимодействия со школьниками, отойти от традиционных методик и не ждать, что их будут беспрекословно слушаться, рекомендует психолог. С другой стороны, сами дети сейчас не умеют правильно общаться ни со взрослыми, ни друг с другом.

Имеет смысл ввести в школе уроки культуры общения, чтобы подростки учились правильно себя вести, избегать конфликтов, полагает специалист. Впрочем, многое зависит от родителей — если они будут вести себя этично, то и дети начнут брать с них пример. Главное — желание вести диалог, а не перекладывать ответственность друг на друга, заключает психолог.

Комментировать
Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Ander
Пора в школах порку розгами вводить или из школы гнать... Если хотят закончить обучение- пусть учатся в специальных частных школах, готовых за большие деньги терпеть хамство... А то молодое поколение уже краев не видит...
08:35
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Вячеслав Гаджиев
Когда это началось? Раньше к учителям относились с уважением. Сейчас учитель виноват во всём. Будут слушать ученика а не учителя. Один ученик издевается, выводит учителя из себя, другой снимает на телефон. В министерстве образования на это смотрят "сквозь пальцы". Вот такое у нас министерство образования, им только положительные моменты подавай. А дальше будет ещё хуже. Вот по этому и не идёт молодёжь в школы. Старшие учителя доработают своё и школа у нас "кончится", если не примут каких то решительных мер к таким ученикам. Бывают, конечно, и учителя неадекватные, но это мизер от большого количества нормальных учителей.
08:54
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена