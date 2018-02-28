"Посылал меня на три буквы". Кто устраивает травлю в школах

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Грубость, оскорбления, провокации со стороны школьников — все это учителям приходится терпеть постоянно. Но иногда из-за травли, к которой подключаются преподаватели, страдают и сами ученики. Как в школах сталкиваются с хамством и неуважением — в материале РИА Новости.

Молодой учитель не авторитет

Александра Базыльникова из Великого Новгорода работала хореографом и учителем музыки в одной из местных школ. С хамством учеников она столкнулась после того, как ей пришлось заменять находящуюся на больничном коллегу.

"Уроки в этой школе прежде проходили нормально, но есть один класс, который меня терроризировал с самого начала. Коллектив состоял в основном из мальчиков. Они не только хамили и обзывались, но и выкрикивали пошлые замечания вслед. Любые попытки наладить контакт заканчивались матерными тирадами с их стороны. Классный руководитель на них влияла хорошо, но как только она уходила, все повторялось", — рассказывает Александра.

Педагог старалась проводить занятия с седьмым классом как можно реже, однако ей часто приходилось подменять коллег. Девушка считает, таким образом хулиганы пытались показать, что абсолютно не уважают молодых преподавателей. В тот момент она была на раннем сроке беременности.

© Фото из личного архива Александры Базыльниковой Александра Базыльникова © Фото из личного архива Александры Базыльниковой Александра Базыльникова

"Когда меня в очередной раз попросили провести урок в этом классе, я ушла на больничный. На этом настоял муж, который беспокоился за меня и не хотел, чтобы я нервничала из-за невоспитанных подростков", — вспоминает Александра.

"Он изначально поставил цель довести меня"

Жанна Полетаева работает учительницей русского языка в одной из школ Нижнего Тагила. За все это время ей не раз приходилось сталкиваться с неподобающим поведением школьников. Одного избалованного родителями хулигана Жанна запомнила на всю жизнь.

"Мне кажется, он изначально задался целью довести меня. Посылал меня матом, устраивал скандалы, которые я всеми силами пыталась игнорировать. Когда поведение становилось совсем неконтролируемым, говорила: "Дети, давайте уделим минутку внимания нашему герою". В общем, не велась на провокации", — делится своей историей Полетаева.

Семиклассник буянил по поводу и без, вспоминает она. Когда школьник перешел в другое учебное заведение, учителя вздохнули с облегчением.

"Он уходил от нас в другую школу, попутно поливая грязью всех учителей. Но после второй четверти вернулся к нам таким "плохим". Опаздывал на урок на двадцать минут, потом ругался, что я ему незаслуженно ставила в журнал отметку "н", хотя так по правилам положено: если ученика нет половину урока, мы его помечаем как отсутствующего. Сейчас он в девятом классе, благополучно продолжает ругаться с моими коллегами", — говорит Жанна.

© Фото из личного архива Жанны Полетаевой Жанна Полетаева © Фото из личного архива Жанны Полетаевой Жанна Полетаева

Мама мальчика на жалобы преподавателей не обращала никакого внимания — считала, что учителя просто не нашли к ее сыну правильного подхода. Женщина до сих пор ходит в школу и выясняет отношения с педагогами, рассказывает Жанна Полетаева.

"Мои ученики говорят, что он и собственную маму уже посылает в известном направлении. Все зашло слишком далеко", — сетует она.

Класс коррекции

Преподавателям общеобразовательных, а то и высших учебных учреждений нередко приходится сталкиваться с хамством подопечных. Однако порой объектами травли становятся и подростки. Иногда ребят оскорбляют не только одноклассники, но и сами педагоги. Вот такую историю нам рассказала жительница Хабаровска Алла Готовьянова (имя изменено).

"Моя дочь училась в интернате в логопедическом классе, но особенных проблем со здоровьем у нее никогда не было. Начальную школу она окончила там, а потом мы перевели ее в обычное общеобразовательное учреждение. На следующий день классная руководительница при всех попросила ее покинуть занятия, потому что якобы детям из логопедических классов здесь не место. Сама она мотивировала это тем, что у ребенка нет медицинской справки из прошлой школы", — описывает ситуацию Алла.

После этого над девочкой стали издеваться одноклассники: обзывали, толкали на переменах, а один из подростков выбросил ее школьные принадлежности в унитаз. Сама педагог не только не пыталась остановить травлю, но и всячески способствовала тому, чтобы над ребенком глумились, заверяет Готовьянова.

"Во время уроков классный руководитель позволяла себе высказывания о ее умственных способностях, мол, нормальные дети в интернатах не учатся, место девочки — в классе коррекции, а не в обычной школе. Притом что ребенок абсолютно здоров", — разводит руками Алла.

Какое-то время дочь ничего не говорила родителям и хотела все решить сама, но потом одна из одноклассниц ударила ее ногой в грудь — ребенка пришлось вести в медпункт.

Когда родители пожаловались на произошедшее директору, поведение учительницы мигом изменилось. Она принесла семье извинения и пообещала, что такого не повторится. Конфликты с некоторыми учениками случаются до сих пор, но сейчас классный руководитель следит за этим, признает Алла.

Главное — диалог

Конфликтные ситуации между учителями и учениками зачастую возникают из-за того, что, с одной стороны, преподаватели по старым советским образцам требуют от школьников беспрекословного послушания, а с другой — сами родители не учат своих детей культуре общения, считает сотрудник кафедры возрастной психологии МГУ, кандидат психологических наук Юлия Старостина.

"Главная проблема заключается в следующем. В современных школах много учителей старой советской закалки. А в то время было априорное уважение к учителю. Преподаватели до сих пор ждут подобного отношения от учеников, но его, к сожалению, уже не существует. Профессия педагога обесценилась, но люди этого не ощущают, как и прежде, требуют железной дисциплины и уважения. Дети не готовы к этому, так возникают многие конфликты", — объясняет Старостина.

Одностороннего решения проблемы нет, говорит она. Возможно, самим преподавателям стоит рассмотреть другие способы взаимодействия со школьниками, отойти от традиционных методик и не ждать, что их будут беспрекословно слушаться, рекомендует психолог. С другой стороны, сами дети сейчас не умеют правильно общаться ни со взрослыми, ни друг с другом.

Имеет смысл ввести в школе уроки культуры общения, чтобы подростки учились правильно себя вести, избегать конфликтов, полагает специалист. Впрочем, многое зависит от родителей — если они будут вести себя этично, то и дети начнут брать с них пример. Главное — желание вести диалог, а не перекладывать ответственность друг на друга, заключает психолог.