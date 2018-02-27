В Горном Алтае впервые за много лет полностью замерзло Телецкое озеро

БАРНАУЛ, 27 фев — РИА Новости. Телецкое озеро, входящее в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, полностью замерзло в республике Алтай, сообщила во вторник пресс-служба управления деятельностью Алтайского природного биосферного заповедника.

"С помощью методик дистанционного зондирования зафиксировано, что 23 февраля озеро впервые за много лет замерзло полностью. Это интереснейшее явление, но оно не свидетельствует о чем-то аномальном. Такое случается систематически, примерно один раз в десятилетие", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что процессу становления льда на Телецком озере всегда уделяется большое внимание со стороны ученых, местных жителей и сотрудников заповедника. Для местных жителей такое явление означает лишь то, что они смогут добираться от одного поселка к другому с помощью снегохода.

Телецкое озеро расположено в Турочакском и Улаганском районах республики Алтай. Озеро — один из центров туризма и отдыха Алтая и входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта "Золотые горы Алтая".

Телецкое озеро полностью покрылось льдом https://t.co/5XelXVpPJm — Светлана Морозова (@Sveta_Morozova) 27 февраля 2018 г.

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