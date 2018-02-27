Крымчане несут цветы к памятнику "Вежливым людям"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Цветы несут в центр Симферополя к памятнику "Вежливым людям", таким образом крымчане вспоминают о событиях четырехлетней давности, когда силы специального назначения РФ установили контроль над административными зданиями Крыма и обеспечили в дальнейшем безопасность референдума, передает корреспондент РИА Новости.
"Именно 27 февраля над зданием Верховного Совета (сейчас Госсовет) и над Советом министром взвились флаги России. Вежливые люди блокировали воинские части Украины, они блокировали технику, взяли под охрану госучреждения, чтобы люди могли спокойно прийти на референдум", — сказал РИА Новости председатель городской организации "Русская община Крыма" Валерий Ильичев.
Ильичев отметил, что жители полуострова назвали спецподразделения "вежливыми людьми" из-за их доброжелательности по отношению к крымчанам.
"Никакого пренебрежения, никакого насилия не было. Этот памятник с девочкой и котом – это практически реальные кадры из жизни, тех дней. Памятник этот стал очень популярным, здесь постоянно фотографируются люди", — сказал Ильичев.
Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
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