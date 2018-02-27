Топилин пояснил, кто может менять перечень запрещенных для женщин профессий

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Перечень запрещенных для женщин профессий нужно пересматривать, однако это не будет полномочиями работодателей, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

РЖД предлагают упразднить общий перечень запрещенных для женщин профессий и разрешить компаниям самим формировать ограничения по согласованию с профсоюзом, пишет корпоративное издание компании газета "Гудок".

"Перечень надо пересматривать, безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, но это не будет полномочиями работодателей", — заявил Топилин.