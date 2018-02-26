Глава ФНПР призвал чиновников пожить на МРОТ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков критически оценил проект организации стажировок для чиновников. По его словам, "когда делать нечего, можно и постажироваться", а лучшая стажировка — прожить месяц на минимальный размер оплаты труда.

Ранее СМИ со ссылкой на проект постановления правительства, который разработал Минтруд России, сообщили, что чиновников начнут посылать на стажировки в передовые ведомства, коммерческие организации и за границу.

"Первым делом нужно, чтобы они пожили месяц только на минимальном размере оплаты труда, даже сейчас на повышенном (около 11 тысяч рублей с 1 мая). Пусть месяц поживут – это будет самая лучшая стажировка", — заявил Шмаков РИА Новости.

Он добавил, что стажировки будут отвлекать госслужащих от их непосредственных обязанностей.

"Когда делать нечего, можно и постажироваться. Мешать работе будет, если он пошел на стажировку, он не будет работать на своем рабочем месте", — сказал Шмаков.

По мнению профсоюзного лидера, проводить стажировки лучше в России. "Они могут даже приходить на стажировку в профсоюзы, мы их тоже примем", — добавил он.