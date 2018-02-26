В России выросло число безработных

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан РФ за неделю увеличилась на 0,9% и на 21 февраля составила чуть больше 800 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ. В 78 регионах отмечен рост численности безработных граждан, уточнили в ведомстве.

"С 14 по 21 февраля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,9% и составила 800 630 человек. Годом ранее этот показатель составлял 927 380 человек", — говорится в сообщении ведомства.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Липецкой, Калужской, Самарской, Мурманской областях.

В 78 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской, Тульской областях.

В Минтруде сообщили, что по состоянию на 21 февраля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 129 337 человек. В ведомстве напомнили, что на 1 февраля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2017 года – 1,2%).

Также на 21 февраля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц, рассказали в Минтруде.