В ЛДПР предложили ограничить взаимодействие должников и коллекторов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Владимир Жириновский, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев внесли в Госдуму законопроект, направленный на ограничение способов взаимодействия должника и коллектора при возврате просроченной задолженности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как поясняется на сайте ЛДПР, либерал-демократы считают целесообразным "установить возможность уступки прав при согласии должника на уступку прав по кредиту, а также в случае, если новым кредитором будет являться кредитная организация или некредитная финансовая организация". Наряду с этим они настаивают на запрете так называемых "иных способов" взаимодействия коллекторов с должниками.

На сегодняшний день существует три группы способов взаимодействия с должником: личные встречи и телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе сотовой связи; почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. В принципе этот перечень способов является исчерпывающим и достаточным для обеспечения полноты взаимодействия с должником, отмечают авторы законодательной инициативы.

"Возможность же использования иных, не установленных законом способов взаимодействия с должником фактически ведет к произволу со стороны кредиторов и возможности обхода законодательства о защите прав физических лиц при взыскании задолженности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа предлагают вообще исключить возможность использования каких-то других способов, что должно существенно ограничить возможные злоупотребления со стороны кредитных организаций, особенно микрофинансовых.

Законопроект устанавливает, что деятельность по взысканию просроченной задолженности иных лиц, не обладающих специальной правоспособностью, возможна только на основании агентского договора, договора поручения, оказания услуг или иного соглашения, предметом которого является осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности, то есть без перехода прав кредитора по договору потребительского кредита (займа). При этом возможность привлечения таких лиц должна быть прямо предусмотрена в кредитном договоре.

Инициатива ЛДПР направлена и на защиту третьих лиц. Поясняется, что порой должник без ведома другого лица при получении кредита указывает его персональные данные, а при возникновении просрочки отключает телефон. В результате, третье лицо без своего согласия становится заложником ситуации с долгом. "Подобные действия должны проводиться только с письменного согласия третьего лица, поскольку в данной ситуации оно претерпевает неудобства и определенное психологическое воздействие, не будучи стороной по кредитному договору", — полагают разработчики.