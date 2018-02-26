В ЛДПР предложили ограничить взаимодействие должников и коллекторов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Владимир Жириновский, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев внесли в Госдуму законопроект, направленный на ограничение способов взаимодействия должника и коллектора при возврате просроченной задолженности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
На сегодняшний день существует три группы способов взаимодействия с должником: личные встречи и телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе сотовой связи; почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. В принципе этот перечень способов является исчерпывающим и достаточным для обеспечения полноты взаимодействия с должником, отмечают авторы законодательной инициативы.
"Возможность же использования иных, не установленных законом способов взаимодействия с должником фактически ведет к произволу со стороны кредиторов и возможности обхода законодательства о защите прав физических лиц при взыскании задолженности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа предлагают вообще исключить возможность использования каких-то других способов, что должно существенно ограничить возможные злоупотребления со стороны кредитных организаций, особенно микрофинансовых.
Инициатива ЛДПР направлена и на защиту третьих лиц. Поясняется, что порой должник без ведома другого лица при получении кредита указывает его персональные данные, а при возникновении просрочки отключает телефон. В результате, третье лицо без своего согласия становится заложником ситуации с долгом. "Подобные действия должны проводиться только с письменного согласия третьего лица, поскольку в данной ситуации оно претерпевает неудобства и определенное психологическое воздействие, не будучи стороной по кредитному договору", — полагают разработчики.