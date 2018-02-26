РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В ЛДПР предложили ограничить взаимодействие должников и коллекторов

13:4326.02.2018
(обновлено: 13:48 26.02.2018)
01560
© Fotolia / JackFРабота коллекторского агентства. Архивное фотоРабота коллекторского агентства. Архивное фото
© Fotolia / JackF

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Владимир Жириновский, Ярослав Нилов и Владимир Сысоев внесли в Госдуму законопроект, направленный на ограничение способов взаимодействия должника и коллектора при возврате просроченной задолженности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Работа коллектора. Архивное фото
© Fotolia / JackF
Правительство одобрило проект по регулированию работы коллекторов
Как поясняется на сайте ЛДПР, либерал-демократы считают целесообразным "установить возможность уступки прав при согласии должника на уступку прав по кредиту, а также в случае, если новым кредитором будет являться кредитная организация или некредитная финансовая организация". Наряду с этим они настаивают на запрете так называемых "иных способов" взаимодействия коллекторов с должниками.

На сегодняшний день существует три группы способов взаимодействия с должником: личные встречи и телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе сотовой связи; почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. В принципе этот перечень способов является исчерпывающим и достаточным для обеспечения полноты взаимодействия с должником, отмечают авторы законодательной инициативы.

"Возможность же использования иных, не установленных законом способов взаимодействия с должником фактически ведет к произволу со стороны кредиторов и возможности обхода законодательства о защите прав физических лиц при взыскании задолженности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа предлагают вообще исключить возможность использования каких-то других способов, что должно существенно ограничить возможные злоупотребления со стороны кредитных организаций, особенно микрофинансовых.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
В Челябинске осудили коллектора за вымогательства денег у заемщиков
Законопроект устанавливает, что деятельность по взысканию просроченной задолженности иных лиц, не обладающих специальной правоспособностью, возможна только на основании агентского договора, договора поручения, оказания услуг или иного соглашения, предметом которого является осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности, то есть без перехода прав кредитора по договору потребительского кредита (займа). При этом возможность привлечения таких лиц должна быть прямо предусмотрена в кредитном договоре.

Инициатива ЛДПР направлена и на защиту третьих лиц. Поясняется, что порой должник без ведома другого лица при получении кредита указывает его персональные данные, а при возникновении просрочки отключает телефон. В результате, третье лицо без своего согласия становится заложником ситуации с долгом. "Подобные действия должны проводиться только с письменного согласия третьего лица, поскольку в данной ситуации оно претерпевает неудобства и определенное психологическое воздействие, не будучи стороной по кредитному договору", — полагают разработчики.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена